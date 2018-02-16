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BÜYÜKŞEHİR, SEYHAN’A YENİLDİ

Erkekler Voleybol 2. Lig’inde mücadele eden Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, evinde oynadığı adana Seyhan Belediyespor takımına 3-0 yenildi.

BÜYÜKŞEHİR, SEYHAN’A YENİLDİ

Erkekler Voleybol 2. Lig’inde mücadele eden Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, evinde oynadığı adana Seyhan Belediyespor takımına 3-0 yenildi.

busabahh
busabahh
16 Şubat 2018 Cuma 12:29
BÜYÜKŞEHİR, SEYHAN’A YENİLDİ

Türkiye Erkekler Voleybol 2. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, 19. hafta maçında Adana temsilcisi Seyhan Belediyespor’u konuk etti. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşması turuncu-yeşilliler 3-0 kayıp etti. Adem Bulduk, Mustafa Yalkı hakem ikilisinin yönettiği karşılaşmanın birinci setinde Büyükşehir Belediyespor rakibine, 27-17, ikinci setinde 25-19 ve üçüncü setinde 25-12 yenildi. Ligde geçen hafta bir diğer Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor’u 3-1 mağlup eden turuncu-yeşilliler 18 puanla 7. sırada bulunuyor. busabahmalatya.com 

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Erkekler Voleybol 2. LigMalatyaMalatya Haberleri
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