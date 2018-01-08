Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubunda Şanlıurfa’nın tek takımı olan Haliliye Belediyespor, 11 Nisan Spor Salonunda Malatya Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti. Ligin 14’üncü hafta mücadelesinde Malatya karşısında maça üstünlüğünü kurarak başlayan Haliliye ekibi, 25-14 ve 25-19’lük setlerle 2-0’a taşıdığı maçta, 23-25’lik skorla üçüncü sette rakibine sayı verdi. Maçın son setinde rakibinin üzerindeki etkili oyununu arttıran Haliliye ekibi, 25-11’lik sonuçla salondan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Haliliye ekibi, bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 6’ya, ligdeki puanını ise 27’ye çıkardı.

İHA