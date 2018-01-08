08 Ocak 2018 Pazartesi

Büyükşehir seriyi bozmadı!

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubundan mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor ligin 14’üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Haliliye Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu. Haftalardır galibiyete hasret kalan Turuncu-yeşilliler kazanamama serisini 9 yaptı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 13:01
Büyükşehir seriyi bozmadı!

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubunda Şanlıurfa’nın tek takımı olan Haliliye Belediyespor, 11 Nisan Spor Salonunda Malatya Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti. Ligin 14’üncü hafta mücadelesinde Malatya karşısında maça üstünlüğünü kurarak başlayan Haliliye ekibi, 25-14 ve 25-19’lük setlerle 2-0’a taşıdığı maçta, 23-25’lik skorla üçüncü sette rakibine sayı verdi. Maçın son setinde rakibinin üzerindeki etkili oyununu arttıran Haliliye ekibi, 25-11’lik sonuçla salondan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Haliliye ekibi, bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 6’ya, ligdeki puanını ise 27’ye çıkardı. 

İHA

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