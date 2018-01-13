Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig’de aldığı kötü sonuçlarla düşme potasına yaklaşan Malatya Büyükşehir Belediyespor, 15. hafta maçında Genç Kafkars Spor’u konuk etti. En son ligin 5. haftasında sahasında konuk ettiği Palandöken Belediyespor’u 3-1 yenerek galibiyet alan Malatya temsilcisi 9 maçtır galibiyete hasretti. Önceki gün Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda Kars ekibiyle karşılaşan Turuncu-yeşilliler, 25-17, 25-14 ve 25-8 setlerle rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. Ligin devre arasında 4 oyuncusuyla yollarını ayıran Büyükşehir Belediyesi, 2 yeni oyuncuyu ise renklerine bağlamıştı. Kümede kalmayı hedefleyen turuncu yeşillilerde transfer çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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