13 Ocak 2018 Cumartesi

Büyükşehir seriyi bozdu!

Erkekler Voleybol 1. Lig’de mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesispor, ligin sonuncusu Genç Kafkars Spor’u 3-0 yenerek, 9 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 12:30
Büyükşehir seriyi bozdu!

  Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig’de aldığı kötü sonuçlarla düşme potasına yaklaşan Malatya Büyükşehir Belediyespor, 15. hafta maçında Genç Kafkars Spor’u konuk etti. En son ligin 5. haftasında sahasında konuk ettiği Palandöken Belediyespor’u 3-1 yenerek galibiyet alan Malatya temsilcisi 9 maçtır galibiyete hasretti. Önceki gün Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda Kars ekibiyle karşılaşan Turuncu-yeşilliler, 25-17, 25-14 ve 25-8 setlerle rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. Ligin devre arasında 4 oyuncusuyla yollarını ayıran Büyükşehir Belediyesi, 2 yeni oyuncuyu ise renklerine bağlamıştı. Kümede kalmayı hedefleyen turuncu yeşillilerde transfer çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Büyükşehir BelediyesisporErkekler Voleybol 1. Lig

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