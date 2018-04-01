Büyükşehir şampiyonluk yarışında öne geçti

Yeşiltepe Ampute Sahası’nda oynanan müsabakayı Ayhan İlhan-Fatih Çelik hakem ikilisi yönetti. Malatya Büyükşehir Belediyespor Amtupe takımı sahaya Engin Büker, Ali Seydi Yardımcı, Cebrail Baştaş, Zülfücan Derinpınar, Metin Yıldırım, İsmail Toydaş ve Mehmet Bayat ile çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü ise Musa Topçu, İsmail Parlak, Fatih Gültekin, Hüseyin Kılıç, Emre Gürpe, Haydar Alagöz ve Turgut Altun ile mücadele etti.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute takımı, ilk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü’nü 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute takımının gollerini 41.dakikada Ali Seydi Yardımcı ile 46.dakikada Zülfücan Derinpınar kaydetti.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Amtupe takımı aldığı galibiyet sonrası 27 puanla birinci sıraya yükselirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü 25 puanda kaldı ve haftayı ikinci sırada tamamladı.

Ahmet Çakır: “Çok ciddi bir mücadelede galip geldiler”

Kritik mücadeleyi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Malatya ASKF Başkanı Seyfullah Özdemir ve Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat ile birlikte izledi.

Karşılaşma sonrası oyuncuları aldıkları galibiyetten dolayı tebrik eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Çok ciddi bir mücadelede galip geldiler. Ayağımız uğurlu geldi, çok güzel iki gol attılar. Maça inanmak, iddialı ve hırslı olmak lazım. Hepsi bir aradaydı bugün galip geldiler. Sporcuları tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum. Şampiyonluk yolunda çok büyük bir engeli geçmiş oldular. İnşallah şampiyon olup, Süper Lig’e çıkacağız” dedi.