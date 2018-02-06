BÜYÜKŞEHİR ŞAMPİYON OLDU

Malatya U18 Basketbol Ligi’nde sezon önceki gün tamamlandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı, ligi namağlup şampiyon tamamladı. Turuncu yeşilliler, iyi bir sezon geçirirken, bölge şampiyonası hazırlıklarına başladı.

Büyükşehir Belediyespor U18 Basketbol Takımının Antrenörü Bayram Acar, takım olarak iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi. Acar, “İyi bir ekibimizi var. Sezon bizim adımıza çok iyi geçti. Namağlup şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sezona iyi hazırlanmıştık. İyi bir sezonun ardından şampiyonluğa ulaştık. Ama işimiz burada bitmedi. Önümüzde bölge şampiyonası var. 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Aksaray’da yapılacak olan U18 Basketbol Bölge Şampiyonası’na katılacağız. Hazırlıklarımıza başladı. Bölge şampiyonasında ilimizi en iyi şekilde temsil ederek, Türkiye şampiyonasına katılmak istiyoruz.” diye konuştu.busabahmalatya.com