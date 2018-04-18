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Büyükşehir sahasında galip!

Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Bingöl ekibi Genç YİBO’yu 50-48 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Büyükşehir sahasında galip!

Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Bingöl ekibi Genç YİBO’yu 50-48 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 15:23
Büyükşehir sahasında galip!

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) 6.Bölgede mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, grupta üçüncü haftada sahasında Bingöl ekibi Genç YİBO’yu 50-48 mağlup ederek, ikinci galibiyetini aldı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı başhakem Hüseyin Emre Erol ile yardımcı hakem Emre Yeldaş yönetti. Müsabakaya hızlı başlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, boyalı alandan ürettiği sayılarla ilk çeyrekte 17-8’lik üstünlük sağladı. İkinci çeyrekte iki tkım karşılıklı sayı üretti. Malaya Büyükşehir Belediyespor, ilk çeyrekte olduğu gibi ikinci çeyrekte de 17 sayı üretirken, devreyi 34-20 üstün tamamladı. Müsabakanın üçüncü çeyreğinde Genç YİBO boyalı alanda ve dış atışlarda iyi bir yüzde yakaladı ve çeyrek 38-38’lik eşitlikle tamamlandı. Son periyotta büyük bir çekişme yaşandı. Malatya Büyükşehir Belediyespor, son çeyrekte 12-10’luk üstünlük sağlarken, müsabakayı 50-48 kazandı. Geride kalan üç hafta sonunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, bütün maçlarını kazanarak 6 puanla zirvede yer aldı. 6 puanlı bir diğer ekip Genç YİBO ise haftayı ikinci sırada tamamladı. 3 hafta sonunda 5 puan toplayan Malatya Büyükşehir Belediyespor üçüncü sırada yer alırken, Elazığ Basketbol Akademi 4 puanla dördüncü, Şutim Spor ise 3 puanla son sırada bulunuyor.

HABER MERKEZİ

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