Ampute Futbol 1. Ligi 2. Grup’ta mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, sahasında Esenyurt Engellilergücü Spor Kulübü’nü 5-0 yendi. Yeşiltepe Ampute Futbol Sahası’nda oynanan karşılaşmayı hakem Ahmet Pakırcı ve yardımcıları Mehdi Melih Ordu, Erdem Sarıaslan üçlüsü yönetti.

Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Engin Buker, Ramazan Kılıçkol, Aliseydi Yardımcı, Cebrail Baştaş, Zülfücan Derinpınar, Mehmet Karakaş ile sahaya çıktı. Esenyurt Engellilergücü Spor Kulübü ise Şanser Şahin, Celal Ağcık, Feyzi Çağış, Onurcan Şentürk, Serkan Bedel, Oktay Yıldız, Uğur Ateş ile sahaya çıktı. İlk yarının son anlarında Feyzi Çağış’ın kendi kalesine attığı golle Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, mücadelenin ilk yarısını 1-0 üstün tamamladı.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayarak oyunda hakimiyet kuran Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Aliseydi Yardımcı’nın 31, 35 ve 42. dakikalarda, Zülfücan Derinpınar’ın 44. dakikada kaydettiği gollerle 5-0 kazandı. Ligde 2’de 2 yapan temsilcimiz 6 puanla 2. sırada yer alıyor.









ÖMER ALİ DELİBAŞ