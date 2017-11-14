14 Kasım 2017 Salı

Büyükşehir rakibine acımadı

İlk hafta maçında Samsun Engelliler Spor Kulübü’nü deplasmanda 3-0 yenen Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, bu haftada sahasında karşılaştığı Esenyurt Engellilergücü Spor Kulübü’nü 5-0 yendi.

14 Kasım 2017 Salı 11:16
Büyükşehir rakibine acımadı

  Ampute Futbol 1. Ligi 2. Grup’ta mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, sahasında Esenyurt Engellilergücü Spor Kulübü’nü 5-0 yendi. Yeşiltepe Ampute Futbol Sahası’nda oynanan karşılaşmayı hakem Ahmet Pakırcı ve yardımcıları Mehdi Melih Ordu, Erdem Sarıaslan üçlüsü yönetti.

Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Engin Buker, Ramazan Kılıçkol, Aliseydi Yardımcı, Cebrail Baştaş, Zülfücan Derinpınar, Mehmet Karakaş ile sahaya çıktı. Esenyurt Engellilergücü Spor Kulübü ise Şanser Şahin, Celal Ağcık, Feyzi Çağış, Onurcan Şentürk, Serkan Bedel, Oktay Yıldız, Uğur Ateş ile sahaya çıktı. İlk yarının son anlarında Feyzi Çağış’ın kendi kalesine attığı golle Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, mücadelenin ilk yarısını 1-0 üstün tamamladı.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayarak oyunda hakimiyet kuran Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Aliseydi Yardımcı’nın 31, 35 ve 42. dakikalarda, Zülfücan Derinpınar’ın 44. dakikada kaydettiği gollerle 5-0 kazandı. Ligde 2’de 2 yapan temsilcimiz 6 puanla 2. sırada yer alıyor.



ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı

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