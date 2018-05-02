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Büyükşehir Potada Mağlup!

Malatya Büyükşehir Belediyespor, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligin (EBBL) beşinci haftasında deplasmanda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye’ye 73-53 mağlup oldu. Play off umutlarını son haftalara taşıyan turuncu-yeşilliler 9 Mayıs Çarşamba günü Malatya’da Elazığ Basketbol Akademi ile karşılaşacak.

Büyükşehir Potada Mağlup!

Malatya Büyükşehir Belediyespor, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligin (EBBL) beşinci haftasında deplasmanda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye’ye 73-53 mağlup oldu. Play off umutlarını son haftalara taşıyan turuncu-yeşilliler 9 Mayıs Çarşamba günü Malatya’da Elazığ Basketbol Akademi ile karşılaşacak.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:05
Büyükşehir Potada Mağlup!

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) 6.Bölge’de mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligin beşinci haftasında deplasmanda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye’ye 73-53 yenildi. Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye, ilk çeyreği 20-4 üstün tamamladı. Malatya Büyükşehir Belediyespor, ikinci çeyrekte oyunu dengeledi ancak devreye 34-16 geride girdi. Üçüncü çeyrekte büyük bir çekişme yaşanırken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye, 21-19’luk bir üstünlük sağlayarak farkın erimesine izin vermedi. Final periyodunda 18-18’lik bir eşitlik olsa da, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye, salondan 73-53 üstün ayrıldı.

“SPORSEVERLERİ DESTEK OLMAYA DAVET EDİYORUM

Play off umutlarını son maça taşıyan turuncu-yeşillilerin takım koçu Erol Akdeniz geride kalan haftalarda iyi mücadele ortaya koyduklarını belirterek, “Ligde şuana kadar 2 galibiyet, 2 mağlubiyetimiz var. Önümüzdeki hafta Elazığ Basketbol Akademisi takımıyla kritik bir maça çıkacağız. Ardından Şanlıurfa ile karşılaşacağız. Bu iki karşılaşmayı aldığımız takdirde Play off’lara katılacağız. Kesinlikle iki rakibimizi de yenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Çarşamba günü saat 14.00’de Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynayacağımız maça sporseverleri destek olmaya davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

“SIKINTI YAŞAYACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM”

Akdeniz, “Bu sezon üst üste talihsizlikler yaşadık. İlk 5 içerisinde oynayan 4 oyuncumuz sakatlandılar. Karşılaşmalara yedek ağırlıklı kadroyla çıkmak zorunda kaldık. Önümüzde bir haftalık zaman dilimi var. İnşallah hafif sakatlıkları bulunan bazı oyuncularımız bu süre zarfında iyileşip aramıza katılırlar. Onların tedavileri sürüyor bazı oyuncularımız tekrar aramıza katılırlarsa kalan haftalarda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum.” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyespor 6.Bölge’de altıncı haftada 9 Mayıs Çarşamba günü Malatya’da Elazığ Basketbol Akademi ile karşılaşacak. 6.Bölge’de geride kalan 5 hafta sonunda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Malatya Büyükşehir Belediyespor, haftayı 7 puan ve averajla dördüncü sırada tamamladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ   -Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Malatya Büyükşehir BelediyesporBasketbol Akademi
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