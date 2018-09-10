Büyükşehir pide ekmeğinin gramajını artırdı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın girişimleri sonucunda 150 gram olan pide ekmeğinin gramajı 200 grama çıkartıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, sadece ekmek fiyatlarını değil piyasadaki diğer gıda fiyatlarını da yakinen takip ettiklerini söyledi. Türkiye’nin ekonomik bir savaşla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Başkan Polat, “Yaşanan ekonomik süreci Türkiye de bilmeyen yok. Ekmek fiyatlarının artması Malatya nüfusunun tamamını etkiliyor. Dar gelirli vatandaşlarımız zamlardan daha çok etkileniyor. Yaşanan süreçlerden sonra un ve diğer bileşenlerin tamamına zamlar geldi. Mutlaka bu konularla ilgili fırsatçılar da ortaya çıkacak. Biz bütün konuları yakinen takip ederek hemşehrilerimizin hayat şartlarını zorlayacak her şeye müdahale edeceğiz. Nitekim geçen hafta 150 gram pide ekmeğine 25 kuruşluk zam yapılmış ve pide ekmeği 1.25 kuruştan satılmaya başlanmıştı. Bizde Valiliğimiz, Ticaret Sanayi Odamız, Esnaf Odaları Birliğimiz ve Fırıncılar Odası ile görüşmeler yaptık. Fırıncı esnafımızla istişare ettik. Yaptığımız görüşmeler sonucunda ekmeğin gramajını 150 gramdan 200 gramaja çıkarılmasını sağladık. Fiyatı da 1.25 kuruş olacak. Kurum, kuruluş ve fırıncı esnafımızın göstermiş olduğu hassasiyete teşekkür ediyorum. 200 gram pide ekmeği 10 Eylül Pazartesi gününden itibaren 1.25 kuruştan satılmaya başlanılacak” diye konuştu. busabahmalatya.com