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BÜYÜKŞEHİR, MARAŞ’I ELİ BOŞ GÖNDERDİ

Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda yer alan Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı sahasında karşılaştığı 1920 Maraşspor’u 3-0 mağlup etti.

BÜYÜKŞEHİR, MARAŞ’I ELİ BOŞ GÖNDERDİ

Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda yer alan Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı sahasında karşılaştığı 1920 Maraşspor’u 3-0 mağlup etti.

busabahmalatya
busabahmalatya
30 Ocak 2018 Salı 13:37
BÜYÜKŞEHİR, MARAŞ’I ELİ BOŞ GÖNDERDİ

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligdeki kötü gidişatını noktalayarak, sahasında 1920 Maraşspor’u 3-0 mağlup etti. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçta rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyen turuncu-yeşilliler konuk ekibe set vermeden galip geldi. Maçın setleri 25-18, 25-18, 25-12 olarak neticelendi.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Muhammet Çatar maç sonrası yaptığı açıklamada, iyi oynayarak kazandıklarını söyledi. Takım olarak maç genelinde iyi bir performans sergilediklerini kaydeden Çatar, “Uzun bir aradan sonra galip geldik. Bu kötü gidişata dur dememiz gerekiyordu. Aldığımız galibiyetten dolayı mutluyuz.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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