Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligdeki kötü gidişatını sürdürüyor. Ligin 10. haftasında Atatürk Spor Salonu’nda Fındıklıspor ile karşılaşan Turuncu-Yeşilliler, rakibine 25-22, 25-20 ve 25-14 setlerle 3-0 mağlup oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Muhammet Çatar maç sonrası yaptığı açıklamada, kötü gidişata bir an önce nokta koymaları gerektiğini belirtti. Takım olarak maç genelinde kötü bir performans sergilediklerini ve 3-0 yendiklerini belirten Çatar, "Sahamızda üst üste maçlar kaybettik. Tabi maç geneline baktığımızda yine bireysel hata oranımız çok yüksekti. Biz ligde kalan maçları en iyi şekilde oynayıp, toplayabileceğimiz en maksimum puanı toplamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ