05 Aralık 2017 Salı

Büyükşehir mağlubiyete alıştı

Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, evinde karşılaştığı Fındıklıspor’a 3-0 mağlup oldu. Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Muhammet Çatar maç sonrası yaptığı açıklamada, kötü gidişata bir an önce nokta koymaları gerektiğini belirtti.

05 Aralık 2017 Salı 11:07
Büyükşehir mağlubiyete alıştı

  Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligdeki kötü gidişatını sürdürüyor. Ligin 10. haftasında Atatürk Spor Salonu’nda Fındıklıspor ile karşılaşan Turuncu-Yeşilliler, rakibine 25-22, 25-20 ve 25-14 setlerle 3-0 mağlup oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Muhammet Çatar maç sonrası yaptığı açıklamada, kötü gidişata bir an önce nokta koymaları gerektiğini belirtti. Takım olarak maç genelinde kötü bir performans sergilediklerini ve 3-0 yendiklerini belirten Çatar, "Sahamızda üst üste maçlar kaybettik. Tabi maç geneline baktığımızda yine bireysel hata oranımız çok yüksekti. Biz ligde kalan maçları en iyi şekilde oynayıp, toplayabileceğimiz en maksimum puanı toplamak istiyoruz" şeklinde konuştu. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 04 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 01 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017