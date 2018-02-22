Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116120
ALTIN
161.609
DOLAR
3.7995
STERLİN
5.2673
EURO
4.6673

BÜYÜKŞEHİR LİGDE KALMAYI GARANTİLEDİ

Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, sahasında konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımını 3-1 mağlup etti. Alınan galibiyetle ligde kalmayı garantileyen turuncu-yeşillilerin antrenörü Muhammed Çatar,”Bu sezon bazı maçlarda beklemediğimiz puanlar kaybettik. Buna rağmen mücadelemizi hep sürdürdük ve sonunda mükafatını aldık.” dedi.

BÜYÜKŞEHİR LİGDE KALMAYI GARANTİLEDİ

Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, sahasında konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımını 3-1 mağlup etti. Alınan galibiyetle ligde kalmayı garantileyen turuncu-yeşillilerin antrenörü Muhammed Çatar,”Bu sezon bazı maçlarda beklemediğimiz puanlar kaybettik. Buna rağmen mücadelemizi hep sürdürdük ve sonunda mükafatını aldık.” dedi.

busabahh
busabahh
22 Şubat 2018 Perşembe 14:23
BÜYÜKŞEHİR LİGDE KALMAYI GARANTİLEDİ

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi. Battalgazi Spor Salonu’nda oynanan maçta rakibi karşısında üstün bir oyun oynayan Malatya ekibi, rakibi Hatay Büyükşehir Belediyespor’u yenerek ligin bitimine 2 hafta kala matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi.

Malatya Büyükşehir Belediyespor’un 3-1 kazandığı müsabakanın setleri 21-25, 25-23, 25-20 ve 25-22 tamamlandı. Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı Antrenörü Muhammed Çatar, ligde kaldıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Ligde kalarak Malatya voleybolu adına da önemli bir kazanım elde ettiklerini belirten Çatar, “Büyükşehir Voleybol takımı olarak eldeki mevcut imkanlarla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu sezon bazı maçlarda beklemediğimiz puanlar kaybettik.

Buna rağmen mücadelemizi hep sürdürdük ve sonunda mükafatını aldık. Ben başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır olmak üzere, Kulüp Başkanımız Orhan Barman ve sporcularıma teşekkür ediyorum. Voleybolda Malatya’nın da olması gerektiği bilinciyle inşallah daha güzel işlere imza atarız” diye konuştu. Malatya Büyükşehir Belediyesi, ligde sondan bir önceki maçta Pazar günü deplasmanda Bingöl Solhan ile karşı karşıya gelecek.busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Erkekler Voleybol 1. Lig B GrubuMalatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol TakımıVoleybol Takımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAMPÜS LİGLERİNDE 2. HAFTA SONUÇLARI
KAMPÜS LİGLERİNDE 2. HAFTA SONUÇLARI
AMATÖRDE PLAY-OFF BİLETİ ALAN İKİNCİ TAKIM ARGUVAN BELEDİYESPOR OLDU
AMATÖRDE PLAY-OFF BİLETİ ALAN İKİNCİ TAKIM ARGUVAN BELEDİYESPOR OLDU
EROL BULUT KONUŞTU
EROL BULUT KONUŞTU

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim