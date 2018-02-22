BÜYÜKŞEHİR LİGDE KALMAYI GARANTİLEDİ

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi. Battalgazi Spor Salonu’nda oynanan maçta rakibi karşısında üstün bir oyun oynayan Malatya ekibi, rakibi Hatay Büyükşehir Belediyespor’u yenerek ligin bitimine 2 hafta kala matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi.

Malatya Büyükşehir Belediyespor’un 3-1 kazandığı müsabakanın setleri 21-25, 25-23, 25-20 ve 25-22 tamamlandı. Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı Antrenörü Muhammed Çatar, ligde kaldıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Ligde kalarak Malatya voleybolu adına da önemli bir kazanım elde ettiklerini belirten Çatar, “Büyükşehir Voleybol takımı olarak eldeki mevcut imkanlarla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu sezon bazı maçlarda beklemediğimiz puanlar kaybettik.

Buna rağmen mücadelemizi hep sürdürdük ve sonunda mükafatını aldık. Ben başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır olmak üzere, Kulüp Başkanımız Orhan Barman ve sporcularıma teşekkür ediyorum. Voleybolda Malatya’nın da olması gerektiği bilinciyle inşallah daha güzel işlere imza atarız” diye konuştu. Malatya Büyükşehir Belediyesi, ligde sondan bir önceki maçta Pazar günü deplasmanda Bingöl Solhan ile karşı karşıya gelecek.busabahmalatya.com