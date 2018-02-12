BÜYÜKŞEHİR, LİDERE BOYUN EĞDİ

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, zirve mücadelesi veren Arhavi Belediyespor ile sahasında karşılaştı. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçı turuncu-yeşilliler 3-0 kaybetti.

Müsabakayı başhakem Tuncay Kandemir ile yardımcısı Eyyüp Şahin yönetti. Her iki takımın da üst üste hatalı oyun oynadığı ilk sette Arhavi Belediye, teknik molaya 12-9 üstün girdi. Mola dönüşü hücumda iyi işler yapan Arhavi Belediye, seti 25-19 üstün tamamlayarak, müsabakada 1-0 öne geçti. İkinci sete iyi başlayan Arhavi Belediye, teknik molaya 12-9 üstün girdi. Teknik moladan iyi dönen takımlar karşılıklı sayılar üretti.

Büyük çekişmeye sahne olan ikinci seti Arhavi Belediye 25-21 üstün tamamlayarak, durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü set çekişmeli başladı. İki takımın karşılıklı sayı ürettiği üçüncü sette Arhavi Belediye teknik molaya 12-11 üstün girdi. Teknik mola dönüşü iki takım karşılıklı sayılar üretse de hücumda iyi işler yapa Arhavi Belediye, seti 25-20 üstün tamamlayarak, müsabakayı 3-0 kazandı. Öte yandan Büyükşehir Belediyespor’un Kübalı oyuncusu Lazara Raydel, ikinci sette kısa süreli baş dönmesi yaşadı. Raydel, ilk müdahalenin ardından ambulansla kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.