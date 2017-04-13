13 Nisan 2017 Perşembe

Büyükşehir Kickboks takımından büyük başarı

Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Kick Boks takımı Antalya’da yapılan turnuvada, takım olarak 10, ferdi olarak da 8 olmak üzere toplamda 18 madalya kazandı.

13 Nisan 2017 Perşembe 14:43
Büyükşehir Kickboks takımından büyük başarı
  06-09 Nisan 2017 tarihleri arasında Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Açık Kick Boks Turnuvası’na 16 ülkeden binin üzerinde sporcu katıldı. Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübünün 12 sporcu ile katıldığı turnuvada Büyükşehir Kick Boks takımı gençlerde 1., büyüklerde ise 2. oldu. Toplamda 18 madalya alan Büyükşehir Kick Boks takımından 8 sporcu milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.
Başarılarının temelinde disiplinli çalışmanın yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın önemli desteklerinin olduğunu belirten takım antrenörü Hasan Basri Karakuş, Başkan Çakır’a teşekkür etti.
İHA
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