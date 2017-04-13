06-09 Nisan 2017 tarihleri arasında Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Açık Kick Boks Turnuvası’na 16 ülkeden binin üzerinde sporcu katıldı. Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübünün 12 sporcu ile katıldığı turnuvada Büyükşehir Kick Boks takımı gençlerde 1., büyüklerde ise 2. oldu. Toplamda 18 madalya alan Büyükşehir Kick Boks takımından 8 sporcu milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Başarılarının temelinde disiplinli çalışmanın yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın önemli desteklerinin olduğunu belirten takım antrenörü Hasan Basri Karakuş, Başkan Çakır’a teşekkür etti.

İHA