26 Ocak 2017 Perşembe

Büyükşehir kazanmayı unuttu!

Türkiye Erkekler Voleybol 1.Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor oynadığı son 4 maçtan mağlubiyetle ayrılarak kötü bir seri yakaladı. Adeta galibiyeti unutan turuncu yeşilliler cumartesi günü kendi sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

25 Ocak 2017 Çarşamba 17:56
Büyükşehir kazanmayı unuttu!

Play off yarışını ligin ilk yarısındaki kötü karnesiyle kaybeden Malatya Büyükşehir Belediyespor’un üzerine kara bulutlar çöktü. 4 haftalık mağlubiyet serisi yakalayan turuncu yeşilliler son galibiyetini 18 Aralık’ta Melikgazi’yi 3 – 0 yenerek almıştı. O tarihten bu yana kazanmayı unutan filenin kaplanları Türkiye Voleybol Federasyonu Lisesi ile oynayacağı maç iptal edilince sırasıyla, 1926 Bulancak’a 3 – 1, Niksar Belediyespor’a 3 – 2, Muş Solhanspor’a 3 – 2, 1920 Maraşspor’a 3 – 0 kaybetti. Topladığı 17 puanla 9. sıradaki yerini koruyan turuncu yeşilliler cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. İlk kez yer aldığı ligde bu sezonu orta sıralarda bitirmeyi hedefleyen Malatya Büyükşehir Belediyespor, sezon başında kadrosunu ciddi takviyelerle güçlendirmişti. 

FATİH AVCI
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