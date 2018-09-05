Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92695
ALTIN
256.563
DOLAR
6.6769
STERLİN
8.5531
EURO
7.7362

Büyükşehir kararını verdi

Erkekler Voleybol 1.Lig ekibi Malatya Büyükşehir Belediyespor’da takım antrenörleri Muhammed Çatar ve Kamil Özbey göreve devam edecek.

Büyükşehir kararını verdi

Erkekler Voleybol 1.Lig ekibi Malatya Büyükşehir Belediyespor’da takım antrenörleri Muhammed Çatar ve Kamil Özbey göreve devam edecek.

05 Eylül 2018 Çarşamba 14:30
Büyükşehir kararını verdi

Uzun yıllar Malatya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı’nı çalıştıran Muhammed Çatar ve Kamil Özbey, yönetimle yaptıkları görüşmenin ardından yeni sezonda takımın başında yer alacak.Malatya Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon mücadele ettiği B Grubu’nda 21 puanla 11.sırada yer almıştı. Turuncu yeşilliler, oynadıkları 26 müsabakada 6 galibiyet, 20’de mağlubiyet aldı.2016-2017 sezonunda mücadele ettiği B Grubu’nda 33 puanla sekizinci sırada yer alan Malatya Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon özellikle ligin ikinci yarısında taraftarlarına seyir kalitesi yüksek maçlar izlettirmişti. busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evkur Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları yarın başlıyor
Evkur Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları yarın başlıyor
Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da kale emin ellerde
Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da kale emin ellerde
Taraftarla tartışan Boutaib’e yönetimden uyarı
Taraftarla tartışan Boutaib’e yönetimden uyarı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim