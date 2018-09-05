Büyükşehir kararını verdi

Uzun yıllar Malatya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı’nı çalıştıran Muhammed Çatar ve Kamil Özbey, yönetimle yaptıkları görüşmenin ardından yeni sezonda takımın başında yer alacak.Malatya Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon mücadele ettiği B Grubu’nda 21 puanla 11.sırada yer almıştı. Turuncu yeşilliler, oynadıkları 26 müsabakada 6 galibiyet, 20’de mağlubiyet aldı.2016-2017 sezonunda mücadele ettiği B Grubu’nda 33 puanla sekizinci sırada yer alan Malatya Büyükşehir Belediyespor, geçen sezon özellikle ligin ikinci yarısında taraftarlarına seyir kalitesi yüksek maçlar izlettirmişti. busabahmalatya.com