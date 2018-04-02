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 BÜYÜKŞEHİR, KAHRAMANMARAŞ’A YENİLDİ

Malatya Büyükşehir Belediyespor, Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) 6. Bölge’de ilk hafta maçında sahasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti.

 BÜYÜKŞEHİR, KAHRAMANMARAŞ’A YENİLDİ

Malatya Büyükşehir Belediyespor, Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) 6. Bölge’de ilk hafta maçında sahasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti.

02 Nisan 2018 Pazartesi 18:01
 BÜYÜKŞEHİR, KAHRAMANMARAŞ’A YENİLDİ

Sezona iyi başlama ve galibiyet parolasıyla maça çıkan turuncu-yeşilliler rakibine 73-60 yenildi. Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde (EBBL) 2017-2018 sezonu 1 Nisan Pazar günü oynanan 4 müsabaka ile başladı. 26 takımın yer aldığı ligde ilk hafta 1. Bölge ile 6. Bölge müsabakaları oynandı. 6. Bölge’de mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor’a 73-60 mağlup oldu. Tecde Spor Salonu’nda oynanan maçı Leyla Yücel, Baran Varlu hakem ikilisi yönetti. Mücadeleye hızlı başlayan taraf olan konuk ekip Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi devreyi 46-31 önde kapattı. Ev sahibi takım maçın ikinci yarısında skorda dengeyi kurmak istese de rakibine yenilmekten kurtulamadı ve salondan 73-60 mağlup ayrıldı.busabahmalatya.com 

İHA

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MalatyaMalatya Büyükşehir BelediyesporKahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor
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