 BÜYÜKŞEHİR, KAHRAMANMARAŞ’A YENİLDİ

Sezona iyi başlama ve galibiyet parolasıyla maça çıkan turuncu-yeşilliler rakibine 73-60 yenildi. Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde (EBBL) 2017-2018 sezonu 1 Nisan Pazar günü oynanan 4 müsabaka ile başladı. 26 takımın yer aldığı ligde ilk hafta 1. Bölge ile 6. Bölge müsabakaları oynandı. 6. Bölge’de mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor’a 73-60 mağlup oldu. Tecde Spor Salonu’nda oynanan maçı Leyla Yücel, Baran Varlu hakem ikilisi yönetti. Mücadeleye hızlı başlayan taraf olan konuk ekip Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi devreyi 46-31 önde kapattı. Ev sahibi takım maçın ikinci yarısında skorda dengeyi kurmak istese de rakibine yenilmekten kurtulamadı ve salondan 73-60 mağlup ayrıldı.busabahmalatya.com