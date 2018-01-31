BÜYÜKŞEHİR GÜREŞ TAKIMI LİGE HIZLI BAŞLADI

4 grupta yapılan müsabakalarda Malatya Büyükşehir Belediyespor Güreş takımı B grubunda mücadele ediyor. Ligin ilk haftasında Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı 28 Ocak Pazar günü Malatya’da Sivas Zara Belediyesi takımı ve Burdur Emniyetspor takımı ile karşılaştı. Battalgazi Kapalı Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarda Malatya Büyükşehir Belediyespor Güreş Takımı Burdur Emniyetsporu 8-2, Sivas Zara Belediyesporu da 5-5 pozitif puanla yenen Büyükşehir Güreş takımı grubunda lider koltuğuna oturdu.

İKİNCİ MAÇLAR BURDUR’DA

Büyükşehir Güreş takımı ligin ikinci maçını Nisan ayında yine aynı takımlarla bu defa Burdur’da yapacak. Daha sonra Sivas’ta yapılacak olan son maçların ardından ilk iki sırayı paylaşan takımlar play-off’a kalarak, Süper lige çıkmak için final maçları oynayacak.

HEDEF SÜPER LİG

Her yıl süper ligin eşiğinden döndüklerini söyleyen Malatya Büyükşehir Belediyespor Güreş Takımı Antrenörü Hasan Özdemir, bu yıl işi daha da sıkı tutarak, Süper Lige çıkmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Özdemir, verilen desteklerden dolayı başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır olmak üzere, kulüp yöneticilerine ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti. busabahmalatya.com