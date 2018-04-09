BÜYÜKŞEHİR GÜMBÜR GÜMBÜR!

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Ampute Futbol 1. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı 12. hafta maçında deplasmanda Sakarya Ampute Engelliler Spor Kulübü ile karşılaştı. Tansu Çiller Stadında oynanan maçı baştan sona üstün götüren turuncu-yeşilliler rakibini Ali Seydi yardımcı (2), Cebrail Baştaş, Ramazan Kılıçkol ve Mehmet Bayat’ın golleriyle 5-1 mağlup etti. Ampute Futbol 1. Lig 2. Grup’ta önümüzdeki hafta oynanacak son hafta maçları öncesinde lider durumda bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, sahasında Şanlıurfa Eyyubiye Ampute takımıyla karşı karşıya gelecek.

ŞAMPİYONLUK TURU MALATYA’DA ATILACAK

Maç sonrası açıklamada bulunan takım antrenörü Suat Canlı, şampiyonluğa 1 adım daha yaklaştıklarını söyledi. Malatya’ya bir Süper Lig takımı daha kazandıracaklarını belirten Canlı, "Büyükşehir ampute olarak sezon başı koyduğumuz hedefe adım adım ilerliyoruz. Bu takım o kadar inançlı ki rakip ismi hiç fark etmiyor. Bugün aldığımız galibiyetle şampiyonluğu son maça taşıdık. İnşallah haftaya Malatya’da şampiyonluk turu atacağız. Bize bu yolda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır, Genel Sekreter Yardımcımız Ertan Mumcu ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü başkanımız Orhan Barman’a teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi