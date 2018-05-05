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Büyükşehir Gözünü Süper Lig’e Dikti

Masa Tenisinde tarih yazmaya hazırlanan Malatya Büyükşehir Belediyespor, Antalya’da son etap maçlarına katılacak. Averajla 3. sırada bulunan turuncu yeşilli temsilcimiz müsabakalar sonunda yerini koruması halinde Süper Lig’e çıkacak.

Büyükşehir Gözünü Süper Lig’e Dikti

Masa Tenisinde tarih yazmaya hazırlanan Malatya Büyükşehir Belediyespor, Antalya’da son etap maçlarına katılacak. Averajla 3. sırada bulunan turuncu yeşilli temsilcimiz müsabakalar sonunda yerini koruması halinde Süper Lig’e çıkacak.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
Büyükşehir Gözünü Süper Lig’e Dikti

Masa Tenisi Türkiye 1.Ligi'nin 5.ve son ayağı olan Final Etabı 04-06 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya´da Muratpaşa Belediyesi Süleyman Evcilmen Spor Salonunda yapılacak. Bayanlar Türkiye 1.Ligi´nde HDI Sigorta Armaspor 23 maçta topladığı 43 puanla ilk sırada yer alırken, 1955 Batman Spor 42 puanla ikinci, Trabzonspor 40 puanla üçüncü durumda bulunuyor. Erkekler 1.Ligi´nde ise Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor, 5.etap öncesinde 45 puanla lider durumda bulunuyor. Altınordu 44 puanla ikinci sırada yer alırken, Malatya Büyükşehir ve BEMTED ise 41´er puan ve averajla üçüncü sırayı paylaşıyorlar. 1.Lig´de ilk üç sırayı alan takımlar gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak.

Anahtar Kelimeler:
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPORSüper Lig
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