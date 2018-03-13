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BÜYÜKŞEHİR GOL YAĞDIRDI!

Ampute 1. Futbol Ligi’nde mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, sahasında karşılaştığı Samsun Engelliler Spor Kulübü’nü 8-1 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştı.

BÜYÜKŞEHİR GOL YAĞDIRDI!

Ampute 1. Futbol Ligi’nde mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, sahasında karşılaştığı Samsun Engelliler Spor Kulübü’nü 8-1 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştı.

busabahh
busabahh
13 Mart 2018 Salı 12:07
BÜYÜKŞEHİR GOL YAĞDIRDI!

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Ampute Futbol 1. Lig 2. Grup’ta yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı 8. hafta karşılaşmasında Samsun Engelliler Spor Kulübü’nü sahasında konuk etti. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan turuncu-yeşilliler, İnönü Üniversitesi Ampute Futbol Sahası’nda oynanan maçta rakibine gol yağdırdı. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi takım 11, 19, 29. ve 49. dakikalarda Mehmet Bayat, 9. ve 14. dakikada Aliseydi ve 33. ve 44. dakikada ise Ramazan Kılıçkol’un golleriyle sahadan 8-1 galip ayrıldı. Ligde 7 galibiyeti 1 beraberliği bulunan Malatya temsilcisi 21 puan ile 2. sırada bulunuyor.

Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı antrenörü Suat Canlı, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. İkinci yarıya iyi hazırlandıklarını kaydeden Canlı, “Bu sezon hedefimizin şampiyonluk olduğunu sezon başından beri söylüyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz. İnşallah bu iddiamızı sezon sonu taçlandıracağız. Malatya’mıza bir Süper Lig takımı kazandırmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ  -  Busabah Gazetesi

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MalatyaAmpute Futbol TakımıMALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİAmpute 1. Futbol Ligi
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