31 Ocak 2017 Salı

Büyükşehir galibiyete hasret kaldı!

Türkiye Erkekler 1. Voleybol Ligi’nde mücadele edene Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı ligdeki kötü gidişatını sürdürüyor. Son olarak kendi sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor’u ağırlayan turuncu yeşilliler sahadan 3 – 1 mağlup ayrıldı.

31 Ocak 2017 Salı 11:34
Büyükşehir galibiyete hasret kaldı!

Malatya Atatürk Spor Salonu’nda Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan Malatya temsilcisi rakibine 3-1 yenilerek yenilgi serisini 5’e çıkardı. Aldığı kötü sonuçlardan dolayı ligde zor günler geçiren ve Play off yarışını kaybeden Malatya Büyükşehir Belediyespor, bir kötü sonuca daha imza attı. 5 haftalık mağlubiyet serisi ile ligin alt sıralarına demir atan turuncu yeşilliler son galibiyetini 18 Aralık’ta Melikgazi’yi 3 - 0 yenerek almıştı.

Oynadığı son maçta sahasında Hatay temsilcisi Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan Malatya ekibi, sahada hiçbir varlık gösteremeyerek 3-1 mağlup oldu. 21- 25, 16 - 25, 26-24, 16-25’lik setlerle rakibine boyun eğen Malatya Büyükşehir Belediyespor, İlk kez yer aldığı ligde bu sezonu orta sıralarda bitirmeyi hedeflemiş, bu hedefle sezon başında kadrosunu ciddi takviyelerle güçlendirmişti.

FATİH AVCI
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