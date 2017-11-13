Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligdeki kötü gidişatını sürdürerek, sahasında Giresun takımı Bulancak Betonspor’a 3-2 mağlup oldu.

Ev sahibi takım rakibi karşısında iki kez öne geçmesine rağmen mağlubiyete engel olamadı. Müsabaka 25-20, 21-25, 25-19, 15-25, 13-15’lik setlerle tamamlandı. Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Muhammet Çatar maç sonrası yaptığı açıklamada, kazanacakları maçı basit hatalardan dolayı kaybettiklerini belirtti. Takım olarak maç genelinde iyi bir performans sergilemelerine rağmen bireysel hataların baş gösterdiğini kaydeden Çatar, “Sahamızda alabileceğimiz bir maçı kaybettik. İki kez öne geçtik ama bireysel hatalar baş gösterdi. Bu tür yol kazaları olabiliyor. Biz ligde kalan maçları en iyi şekilde oynayıp, toplayabileceğimiz en iyi puanı toplamak istiyoruz” dedi.

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