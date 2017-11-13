13 Kasım 2017 Pazartesi

Büyükşehir evinde yok!

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı sahasında karşılaştığı Giresunspor Bulancak Betonspor 3-2 mağlup oldu. Geçtiğimiz hafta 1920 Maraşspor’a 2 – 0’dan maç veren turuncu yeşilliler bu kötü alışkanlığını Bulancak karşısında da sürdürdü.

13 Kasım 2017 Pazartesi 11:36
Büyükşehir evinde yok!

  Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligdeki kötü gidişatını sürdürerek, sahasında Giresun takımı Bulancak Betonspor’a 3-2 mağlup oldu.

Ev sahibi takım rakibi karşısında iki kez öne geçmesine rağmen mağlubiyete engel olamadı. Müsabaka 25-20, 21-25, 25-19, 15-25, 13-15’lik setlerle tamamlandı. Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Muhammet Çatar maç sonrası yaptığı açıklamada, kazanacakları maçı basit hatalardan dolayı kaybettiklerini belirtti. Takım olarak maç genelinde iyi bir performans sergilemelerine rağmen bireysel hataların baş gösterdiğini kaydeden Çatar, “Sahamızda alabileceğimiz bir maçı kaybettik. İki kez öne geçtik ama bireysel hatalar baş gösterdi. Bu tür yol kazaları olabiliyor. Biz ligde kalan maçları en iyi şekilde oynayıp, toplayabileceğimiz en iyi puanı toplamak istiyoruz” dedi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı

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