Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, TVF Erkekler 1. Ligi 24. Haftasını da mağlubiyetle kapattı. Cumartesi günü Malatya Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakada Ankara temsilcisi Eserspor ile karşılaşan turuncu yeşilli ekibimiz sahadan 3 – 1’lik yenilgiyle kapatarak haftayı puansız geçti.

Karşılaşmanın ilk seti tamamen ortada geçerken, galip gelen takımı adeta şans faktörü belirledi. Fileden seken ve çizgiye düşen toplarda daha şanslı olan konuk takım ilk seti 25 – 23 kazandı. Maçın ikinci setini kazanan başkent temsilcisi 20 – 25’lik skorla bir hayli rahatladı. Oyuna ancak 3. Setten itibaren ağırlığını koyabilen turuncu yeşilli temsilcimiz, 25 – 20 kazanarak skoru 2- 1’e getirdi. dördüncü sette skoru eşitlemesi beklenen Malatya Büyükşehir Belediyespor, 20 – 25 kaybedince skor 3 – 1 oldu ve maçı Eserspor kazandı. Bu mağlubiyetle 24 puanda kalan temsilcimiz 11. Sıraya geriledi.

MEHMET KIROĞLAN