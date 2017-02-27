Karşılaşmanın ilk seti tamamen ortada geçerken, galip gelen takımı adeta şans faktörü belirledi. Fileden seken ve çizgiye düşen toplarda daha şanslı olan konuk takım ilk seti 25 – 23 kazandı. Maçın ikinci setini kazanan başkent temsilcisi 20 – 25’lik skorla bir hayli rahatladı. Oyuna ancak 3. Setten itibaren ağırlığını koyabilen turuncu yeşilli temsilcimiz, 25 – 20 kazanarak skoru 2- 1’e getirdi. dördüncü sette skoru eşitlemesi beklenen Malatya Büyükşehir Belediyespor, 20 – 25 kaybedince skor 3 – 1 oldu ve maçı Eserspor kazandı. Bu mağlubiyetle 24 puanda kalan temsilcimiz 11. Sıraya geriledi.
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