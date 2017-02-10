Malatya Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabaka saat 14.00’te başladı. Ligde ikinci sırada bulunan güçlü rakibi karşısında maça iyi başlayamayan turuncu yeşilli temsilcimiz ilk seti 20-25 kaybetti. Oyunun ikinci setinde de basit hatalarına devam eden Malatya Büyükşehir Belediyespor yine 20 – 25’lik skorla setlerde 2 – 0 geriye düştü. Maçın üçüncü setinde ancak kendine gelen filenin kaplanları, 25 – 11’lik galibiyete imza atarak, salona gelen taraftarını umutlandırdı, skoru 2 – 1’e taşıdı. Ancak maçın dördüncü seti turuncu yeşilliler için tam bir hayal kırıklığı şeklinde geçti. Güçlü rakibi karşısında direnemeyen temsilcimi son seti 10 – 25 kaybederek, maçta 3 – 1 mağlup oldu. Bu yenilgiyle ligde 9. sıradan bir basamak aşağı düşen turuncu yeşillilerde maç sonu morallerin bozuk olduğu görüldü.
FATİH AVCI
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