Büyükşehir evinde kaybetti

Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligin yedinci haftasında Malatya Merkez Spor Salonu’nda Bingöl ekibi Solhan Spor’u konuk etti. Müsabakanın ilk seti çekişmeli başladı. İki ekip karşılıklı sayılar üretirken, Solhan Spor seti 25-20 üstün tamamlayarak, müsabakada 1-0 öne geçti. Müsabakanın ikinci setinde de çekişme sürdü. Setin son bölümlerinde oyuna üstünlüğünü koyan Malatya Büyükşehir Belediyespor, seti 25-23 üstün tamamladı ve durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü sette Solhan Spor üstünlüğü vardı. Bingöl ekibi, üçüncü sette üst üste ürettiği sayılarla 25-19’luk üstünlük sağlayarak, müsabakada 2-1 öne geçti. Müsabakanın dördüncü setinde de üstünlüğünü sürdüren Solhan Spor, seti 25-14 üstün tamamlayarak, müsabakayı 3-1 kazandı.