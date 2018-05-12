Büyükşehir Elazığ’ı yendi

Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi (EBBL) 6.Bölgede mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, 6. hafta maçında sahasında Elazığ Basketbol Akademi’yi ağırladı. Ligde play off şansını sürdüren Malatya temsilcisi rakibini 67-54 yendi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğine hızlı başlayan taraf Malatya Büyükşehir Belediyespor ilk çeyreği 23-15 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte Elazığ Basketbol Akademi skora ortak olmak istese de Büyükşehir buna izin vermedi ve soyunma odasına 41-28 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte iki takımda sayı üretmekte zorlansa da ev sahibi takım serbest atışlardan elde ettiği sayılarla bu seti 14-13 üstün tamamladı. Son çeyrekte iki takımın sergilediği kıyasıya mücadele izleyenlerden tam puan alsa da taraflar sayı üretmekte zorlandı. Önde olma avantajını elinde bulunduran Malatya Büyükşehir Belediyesi müsabakayı 67-54 kazandı.
Büyükşehir Belediyespor aldığı galibiyetle puanını 9’a yükseltirken haftayı ikinci sırada tamamladı. Malatya temsilcisi ligin 7. haftasında 13 Mayıs Pazar günü saat 14.00’de Bingöl ekibi Genç YİBO ile deplasmanda karşılaşacak.
ÖMER ALİ DELİBAŞ