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Büyükşehir deplasmanda kayıp!

Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Fındıklıspor’a 3-1 mağlup oldu. Ligde kalma mücadelesi veren turuncu-yeşilliler üst üste 3. yenilgisini aldı.

Büyükşehir deplasmanda kayıp!

Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Fındıklıspor’a 3-1 mağlup oldu. Ligde kalma mücadelesi veren turuncu-yeşilliler üst üste 3. yenilgisini aldı.

busabahmalatya
busabahmalatya
20 Şubat 2018 Salı 14:06
Büyükşehir deplasmanda kayıp!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig’in 23. haftasında Rize temsilcisi Fındıklıspor ile karşılaştı. Rize Fındıklı Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi 3-0 kayıp eden turuncu-yeşilliler üst üste 3. mağlubiyetini aldı. İlk seti 25-18 üstün tamamlayan Fındıklıspor, ikinci seti 25-19 önde tamamlayarak, müsabakada 2-0 üstün duruma geldi. Çekişmeli geçen üçüncü seti 25-23 kazanan Malatya Büyükşehir Belediyesi, durumu 2-1’e getirdi ve müsabakayı dördüncü sete taşıdı. Fındıklıspor, 4. seti 25-14 üstün şekilde tamamlayarak, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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