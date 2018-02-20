Büyükşehir deplasmanda kayıp!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig’in 23. haftasında Rize temsilcisi Fındıklıspor ile karşılaştı. Rize Fındıklı Kapalı Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi 3-0 kayıp eden turuncu-yeşilliler üst üste 3. mağlubiyetini aldı. İlk seti 25-18 üstün tamamlayan Fındıklıspor, ikinci seti 25-19 önde tamamlayarak, müsabakada 2-0 üstün duruma geldi. Çekişmeli geçen üçüncü seti 25-23 kazanan Malatya Büyükşehir Belediyesi, durumu 2-1’e getirdi ve müsabakayı dördüncü sete taşıdı. Fındıklıspor, 4. seti 25-14 üstün şekilde tamamlayarak, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.