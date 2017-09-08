Malatya’ya yapılan yeni stadyumdaki son durumla ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, stadyumun Bursaspor maçında açılacağını söyledi. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun bir mesaiyle stadın eksiklerini gidermek için çalıştıklarını söyleyen Çakır, “Federasyonumuzun belirlediği eksikleri hızla gideriyoruz. Yollar, yönlendirme levhaları, tribün düzenlemesi, soyunma odaları kapasite artırımı gibi çalışmalar bu hafta sonu tamamlanıyor. Stadın eksikleri giderildi, Bursa maçına yetişecek. Passolig alt yapısı kurma çalışmalarında da belli bir aşamaya gelindi. Kara yollarımızın kavşak çalışması da sürüyor. Şuan orada stadın çıkışını sağlayacak bağlantı yolu yapıldı. Kavşak yapılana kadar orası kullanılabilecek. Bizim için sorun teşkil eden bir durum söz konusu değil” dedi.

“KULÜBE MÜDEHALEMİZ SÖZ KONUSU OLAMAZ”

Çakır, Yeni Malatyaspor Kulübü’nün divan kurulu başkanı olarak takımın son durumunu nasıl görüyorsunuz’ yönündeki soruya da cevap vererek şunları söyledi: “Yeni Malatyaspor Kulübü Malatya’nın ortak paydası olduğu için, bu şehirde yaşayan herkes bu kulüpte belirli ölçülerde söz sahibidir. Tabi biz ekonomik anlamda ara ara tabloları kontrol ediyoruz. Bunun dışında yönetime ne transfer, ne de herhangi bir karar alınırken müdahalede bulunmamız doğru ve de etik olmaz. Yani ilkesel manada görüşlerimizi zaman zaman söylüyoruz. Kulübümüz mali açıdan temiz bir kulüp. İnşallah böyle de devam eder.”

BÜYÜKŞEHİR HANGİ ÇALIŞMALARI TAMAMLADI?

Bu arada Büyükşehir Belediyesi’nden çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Stadyuma geliş ve gidişlerde yoğunluk yaşanmaması için bağlantı yolu olan Kanyon Caddesi Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 metreden 20 metre genişliğe çıkarıldı. Yolun daha güvenli hale gelmesi için 200 metre uzunluğunda taş duvar örme işi yapan Büyükşehir Belediyesi, bahçe ve arazi sınırları içinde de 800 metre tel örgü kullandı. Yol altyapısında ise 12 bin m3 toprak kazı çalışması, 8 bin m3’de stabilize malzeme kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi 1.2 kilometre uzunluğundaki yolda genişletme çalışmalarının devamında sıcak asfalt serimi yaptı. Yolun asfaltlanmasında ise 4000 ton asfalt kullanıldı.”

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