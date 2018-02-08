Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114553
ALTIN
160.701
DOLAR
3.8147
STERLİN
5.2786
EURO
4.6656

BÜYÜKŞEHİR BİR VAR BİR YOK!

Erkekler Voleybol 1. Lig’de geçen hafta deplasmanda Bulancak Belediyesispor’u 3-1 mağlup eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, dün sahasında Payas Belediyespor’u konuk etti. Ligde kalma mücadelesi veren turuncu-yeşilliler rakibine 3-0 yenildi.

BÜYÜKŞEHİR BİR VAR BİR YOK!

Erkekler Voleybol 1. Lig’de geçen hafta deplasmanda Bulancak Belediyesispor’u 3-1 mağlup eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, dün sahasında Payas Belediyespor’u konuk etti. Ligde kalma mücadelesi veren turuncu-yeşilliler rakibine 3-0 yenildi.

busabahh
busabahh
08 Şubat 2018 Perşembe 12:32
BÜYÜKŞEHİR BİR VAR BİR YOK!

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grup’ta mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, 21. haftada Payas Belediyespor’u konuk etti. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynadığı karşılaşmayı 21-25, 20-25, 20-25 setlerle 3-0 kayıp etti. Müsabakayı Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Orhan Barman, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat’ta izledi.

Ligde geçen hafta deplasmanda Bulancak Belediyesispor’u 3-1 mağlup ederek moral bulan turuncu-yeşilliler, sahasında oynadığı maçta rakibine deyim yerindeyse puan hediye etti. İlk sete iyi başlayarak farkı 5 sayıya kadar açan Büyükşehir Belediyesi’nde art arda gelen smaç hataları rakibin farkı eritmesine ve öne geçmesini sağladı. Turuncu-yeşillilerin antrenörü Muhammed Çatar’ın oyuna hamlelerine rağmen setlerde bir türlü öne geçmeyi başaramayan Malatya temsilcisi, Hatay ekibi karşısında varlık gösteremedi. Devre arası transfer sezonunda kadrosuna kattığı 1’i Kübalı 4 transferin takım içerisindeki güç dengelerini artırdığı gözlense de, yabancı smaçör  Lazara Raydel’in yaptığı hatalar rakibin kazanmasında önemli bir rol oynadı.  Malatya Büyükşehir Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, ligin 22. haftasında Pazar günü şampiyonluk mücadelesi veren Arhavi Belediyespor’u sahasında konuk edecek. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 12.00’de başlayacak.busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Erkekler Voleybol 1. LigMalatyaMalatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol TakımıMalatya Haberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GİLBERTO KENDİNİ İSPATLAMAK İSTİYOR
GİLBERTO KENDİNİ İSPATLAMAK İSTİYOR
ARŞ 1 YAŞINDA
ARŞ 1 YAŞINDA
‘ADIYAMAN BİZE SALDIRDI’ DİYORLARDI MEĞER DERSİM MAÇINDA...
‘ADIYAMAN BİZE SALDIRDI’ DİYORLARDI MEĞER DERSİM MAÇINDA...

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim