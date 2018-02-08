BÜYÜKŞEHİR BİR VAR BİR YOK!

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grup’ta mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, 21. haftada Payas Belediyespor’u konuk etti. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynadığı karşılaşmayı 21-25, 20-25, 20-25 setlerle 3-0 kayıp etti. Müsabakayı Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Orhan Barman, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat’ta izledi.

Ligde geçen hafta deplasmanda Bulancak Belediyesispor’u 3-1 mağlup ederek moral bulan turuncu-yeşilliler, sahasında oynadığı maçta rakibine deyim yerindeyse puan hediye etti. İlk sete iyi başlayarak farkı 5 sayıya kadar açan Büyükşehir Belediyesi’nde art arda gelen smaç hataları rakibin farkı eritmesine ve öne geçmesini sağladı. Turuncu-yeşillilerin antrenörü Muhammed Çatar’ın oyuna hamlelerine rağmen setlerde bir türlü öne geçmeyi başaramayan Malatya temsilcisi, Hatay ekibi karşısında varlık gösteremedi. Devre arası transfer sezonunda kadrosuna kattığı 1’i Kübalı 4 transferin takım içerisindeki güç dengelerini artırdığı gözlense de, yabancı smaçör Lazara Raydel’in yaptığı hatalar rakibin kazanmasında önemli bir rol oynadı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, ligin 22. haftasında Pazar günü şampiyonluk mücadelesi veren Arhavi Belediyespor’u sahasında konuk edecek. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 12.00’de başlayacak.busabahmalatya.com