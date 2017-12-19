19 Aralık 2017 Salı

Büyükşehir bildiğiniz gibi

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, haftalardır sürdürdüğü kazanamama serisini Solhan Spor’a 3-0 yenilerek sürdürdü.

18 Aralık 2017 Pazartesi 11:01
Büyükşehir bildiğiniz gibi

  Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu’nda Malatya Büyükşehir Belediyespor Solhan Spor’a 3-0 yenildi. Battalgazi Kapalı Spor Salonu’nda oynanan müsabakada Malatya Büyükşehir Belediyespor, teknik molaya 12-7 üstün girdi. Mola dönüşü Solhan Spor, farkı eriterek öne geçti. İlk seti 25-19 üstün tamamlayan Bingöl ekibi, setlerde 1-0 öne geçti. Müsabakanın ikinci seti çekişmeli başlasa da Solhan Spor, teknik molaya 12-9 üstün girdi. İki takımın karşılıklı sayılarıyla geçen ikinci sette üst üste sayılar bulan Solhan Spor, seti 25-20 üstün tamamlayarak, müsabakada durumu 2-0’a getirdi. Müsabakanın üçüncü setinde Malatya Büyükşehir Belediyespor üst üste hatalar yaparken, Solhan Spor teknik molaya 162-6 üstün girdi. Bingöl ekibi, üçüncü seti 25-14 üstün tamamlayarak, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

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