Büyükşehir Belediyespor sahasında Arhavi Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligde geçen hafta aldığı yenilgiden sonra bu kez de sahasında karşılaştığı Arhavi Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu. Ev sahibi takım, rakibi karşısında etkisiz bir oyun sergileyerek, 18-25, 21-25 ve 20-25’lik setlerle sahadan mağlup ayrıldı. Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Muhammet Çatar maç sonrası yaptığı açıklamada, kötü gidişata bir an önce nokta koymaları gerektiğini belirtti. Takım olarak maç genelinde kötü bir performans sergilediklerini ve 3-0 yendiklerini belirten Çatar, "Sahamızda kazanmamız gereken bir maçtı. Tabi maç geneline baktığımızda yine bireysel hata oranımız çok yüksekti. Rakimiz bu ligin en iyi takımlarından birisi ve zaten şuan lider durumda. Tabi bu mazeret olmaz. Biz ligde kalan maçları en iyi şekilde oynayıp, toplayabileceğimiz en maksimum puanı toplamak istiyoruz" dedi.