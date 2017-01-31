Malatya Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Malatya temsilcisi rakibini zorlanmadan yendi. Devreyi 38-17 önde tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, son çeyreğe 56-26 önde girdi.Maçın son bölümünde de etkili oyununu sürdüren turuncu yeşilliler, özellikle pota altındaki etkiliğiyle rakibine farkı kapatma şansı tanımadı ve müsabakayı 81-51 kazandı.
AKDENİZ: GERÇEKTEN GALİBİYETİ HAK ETTİLER
Malatya Büyükşehir Belediyespor basketbol takımı aldığı bu sonuçla Play-Off’u garantiledi. Müsabaka sonrası açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediyespor basketbol takımı koçu Erol Akdeniz, Play-Off’u garantiledikleri için oldukça mutlu olduklarını kaydetti. Sivas karşısında başarılı bir oyun ortaya koyduklarını belirten Akdeniz, “Oyucularımız tebrik ediyorum, gerçekten galibiyeti hak ettiler. Aldığımız bu sonuçla Play-Off’u garantiledik. İnşallah Play-Off grubunda da elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyup, Malatya’yı en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum” dedi.
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