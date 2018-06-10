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Büyükşehir basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün U11 kategorisinde mücadele eden basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. 

Büyükşehir basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün U11 kategorisinde mücadele eden basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. 

10 Haziran 2018 Pazar 14:59
Büyükşehir basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Erol Akdeniz’in çalıştırdığı U11 basketbol takımı sporcuları sıcağa rağmen yoğun bir temoyla hazırlıklarını sürdürürken, yapılan son çalışmayı Kulüp Başkanı Orhan Barman da takip etti. Erol Ekdeniz ile bir süre sohbet eden Barman, basketbolda kulüp olarak başarılı bir tablo sergilediklerini ifade etti. 
Büyükşehir Belediyesispor Kulübü olarak önemli başarılar elde ettiklerini kaydeden Barman, “Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü U11 kategorisinde mücadele eden basketbol takımımızı çalışma esnasında ziyaret ettik. Basketbolda güzel başarılar elden eden bir kulübümüz. Erol Hocamızla birlikte genç ve de başarıya aç bir nesil geliyor diyebilirim. Bu anlamda büyükşehir bir okul görevi görüyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabi biz sadece basketbolda değil, bir çok branşta başarılı işlere imza atıyoruz. Daha öncede söyledim, yine söylüyorum, amacımız gençlerimize hem bedenen, hem ruhen gelişebilecekleri alanlar, fırsatlar sunabilmek” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya Büyükşehir BelediyesporU11Basketbol
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