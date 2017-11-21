21 Kasım 2017 Salı

Büyükşehir Ampute seriye bağladı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Ampute Futbol 1. Lig 2. Grup’ta yer alan Malatya Büyükşehir Belediyespor, Denizli Engelliler Spor Kulübü’nü 6-0 mağlup etti. Ligde oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanan Turuncu-Yeşilliler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübü ile oynayacağı zorlu maç öncesi moral buldu.

21 Kasım 2017 Salı 11:03
Büyükşehir Ampute seriye bağladı

  Türkiye Bedensel Engelliler Ampute Futbol 1. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligin 3. haftasında karşılaştığı Denizli Engelliler Spor Kulübünü 6-0 mağlup ederek ligde 3’te 3 yaparak puanını 9’a yükselti. Yeşiltepe Sentetik Çim Ampute sahasında oynanan karşılaşmayı Volkan Oğuz, Murat Özçetin ve Melih Ordu hakem üçlüsü yönetti.

Ligin ilk haftasında Samsun Engelliler Spor Kulübü’nü 3-0, ikinci haftasında ise Esenyurt Engelliler Spor Kulübünü 5-0 mağlup eden Turuncu-Yeşilliler, bu hafta da evinde oynadığı maçta rakibini gol yağmuruna tuttu. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Kılıçkol, Zülfücan Derinpınar (2), Ali Seydi Yardımcı, Muhammed Şahin ve Cebrail Baştaş’ın attığı gollerle rakibini evine eli boş gönderdi.

“HER ŞEY YOLUNDA”
  Takımın aldığı başarılı sonuçları değerlendiren Malatya Büyükşehir Belediyesi Antrenörü  Suat Canlı, ligde alınan güzel sonuçlardan dolayı mutlu olduklarını kaydederek önümüzdeki hafta oynayacakları Antalya maçıyla ilgili ise şunları söyledi:

“Önceki senelerde Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Spor Kulübü ile karşılaştık. Onlarda bu ligin tecrübeli hedefi olan takımlarından, ama bizim avantajımız şu; takım içerisinde moral ve motivasyonumuz bu sene üst düzeylerde. İlk maçımızı deplasmanda oynayıp ikinci maçı sahamızda oynamamızın avantajı olacaktır. Biz deplasmandan puanlarla döndüğümüz taktirde kendi evimizde rakibimize puan vereceğimizi düşünmüyorum. Futbolcularımıza güveniyorum, her şey yolunda uyum sorunumuz yoktur. Hafta sonu deplasmanda oynayacağımız zorlu maçtan iyi oyun ve skorla galip gelerek Malatya’ya döneceğimize inanıyorum.” 

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahAmpute Futbol 1. Lig 2. GrupMalatya Büyükşehir Belediyespor

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