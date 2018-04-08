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Büyükşehir Ampute rakibini farklı yendi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Ampute Futbol 1. Lig 2. Grup’ta yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Sakarya Ampute Engelliler Spor Kulübü’nü 5-1 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. 

Büyükşehir Ampute rakibini farklı yendi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Ampute Futbol 1. Lig 2. Grup’ta yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Sakarya Ampute Engelliler Spor Kulübü’nü 5-1 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. 

08 Nisan 2018 Pazar 17:00
Büyükşehir Ampute rakibini farklı yendi

Malatya temsilcisi Ligin 12. haftasında deplasmanda Sakarya Ampute Engelliler Spor Kulübü ile karşılaştı. Tansu Çiller Stadında oynanan maçı baştan sona üstün götüren turuncu-yeşilliler rakibini Ali Seydi yardımcı (2), Cebrail Baştaş, Ramazan Kılıçkol ve Mehmet Bayat’ın golleriyle 5-1 mağlup etti. 
Ampute Futbol 1. Lig 2. Grup’ta önümüzdeki hafta oynanacak son hafta maçları öncesinde lider durumda bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, sahasında Şanlıurfa Eyyubiye Ampute takımıyla karşı karşıya gelecek. 
Büyükşehir, rakibini yenmesi halinde Süper Lige yükselecek. Maç sonrası açıklamada bulunan takım antrenörü Suat Canlı, şampiyonluğa 1 adım daha yaklaştıklarını söyledi. Malatya’ya bir Süper Lig takımı daha kazandıracaklarını belirten Canlı, "Büyükşehir ampute olarak sezon başı koyduğumuz hedefe adım adım ilerliyoruz. Bu takım o kadar inançlı ki rakip ismi hiç fark etmiyor. Bugün aldığımız galibiyetle şampiyonluğu son maça taşıdık. İnşallah haftaya Malatya’da şampiyonluk turu atacağız. Bize bu yolda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır, Genel Sekreter Yardımcımız Ertan Mumcu ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü başkanımız Orhan Barman’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol TakımıAkarya Ampute Engelliler Spor Kulübü
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