28 Kasım 2017 Salı

Büyükşehir Ampute lidere boyun eğdi!

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Ampute Futbol 1. Lig 2. Grup’ta yer alan Malatya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı lider Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü’ne 6-1 mağlup oldu. Ligde oynadığı ilk 3 maçta gol yemeden farklı skorlarla sahadan galip ayrılan turuncu-yeşilliler, ilk mağlubiyetini aldı.

28 Kasım 2017 Salı 11:50
Büyükşehir Ampute lidere boyun eğdi!

  Türkiye Bedensel Engelliler Ampute Futbol 1. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligin 4. Haftasında karşılaştığı Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü’ne 6-1 mağlup oldu. Müsabaka öncesine kadar kalesinde gol görmeyen iki takımın karşılaştığı maçta Malatya temsilcisi kalesinde 6 gol birden gördü. Süper Lig’den geçen sezon 1. Lig’e düşen Antalya temsilcisi ise kalesindeki ilk golünü Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı tarafından görmüş oldu. Ligde 4 haftada 3 galibiyeti bulunan turuncu-yeşilliler 9 puanla 2. sırada bulunuyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: Busabah

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