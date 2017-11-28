Türkiye Bedensel Engelliler Ampute Futbol 1. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligin 4. Haftasında karşılaştığı Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü’ne 6-1 mağlup oldu. Müsabaka öncesine kadar kalesinde gol görmeyen iki takımın karşılaştığı maçta Malatya temsilcisi kalesinde 6 gol birden gördü. Süper Lig’den geçen sezon 1. Lig’e düşen Antalya temsilcisi ise kalesindeki ilk golünü Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı tarafından görmüş oldu. Ligde 4 haftada 3 galibiyeti bulunan turuncu-yeşilliler 9 puanla 2. sırada bulunuyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ