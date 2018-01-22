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BÜYÜKŞEHİR AKKUŞ'U ELİNDEN KAÇIRDI!

Erkekler Voleybol 1. Lig’de mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Ordu Akkuş Belediyesispor’a 3-2 mağlup oldu. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan maçın ilk setini önde kapatan turuncu-yeşilliler, uzatmalara giden maçta rakibine karşı skorda üstünlük kuramadı.

BÜYÜKŞEHİR AKKUŞ'U ELİNDEN KAÇIRDI!

Erkekler Voleybol 1. Lig’de mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Ordu Akkuş Belediyesispor’a 3-2 mağlup oldu. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan maçın ilk setini önde kapatan turuncu-yeşilliler, uzatmalara giden maçta rakibine karşı skorda üstünlük kuramadı.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
22 Ocak 2018 Pazartesi 13:38
BÜYÜKŞEHİR AKKUŞ'U ELİNDEN KAÇIRDI!

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig’in 17. haftasında Malatya Büyükşehir Belediyespor, Ordu Akkuş Belediyespor ile karşılaştı. Geçtiğimiz hafta 1’i yabancı 4 yeni oyuncuyu kadrosuna katan turuncu-yeşilliler üstün oyun sergilediği maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 18-25 önde kapatan Malatya Büyükşehir Belediyesi, rakibine ikinci sette 23-25 üçüncü sette 25-20 yenildi. Dördüncü sette maça tekrar ortak olan turuncu-yeşilliler uzatmalarda rakibini 30-28 yenmeyi başardı ve maçı uzatma setlerine taşıdı. Yeni oyuncuların uyumundan kaynaklanan hataları iyi değerlendiren Akkuş Belediyesi son seti 13-15 kazanarak skoru 3-2 yaptı.

Devre arasında kadrosuna kattığı 1’i yabancı 4 yeni oyuncunun da forma giydiği maçta önceki haftalara oranla daha dirençli oyun sergileyen Büyükşehir Belediyesi ligde 12 puanla 11. sırada yer alıyor. Turuncu-yeşilliler Çarşamba günü deplasmanda Palandöken Belediyespor ile karşılaşacak.   busabahmalatya.com 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Son Güncelleme: 22.01.2018 15:10
Anahtar Kelimeler:
BusabahMalatyaBüyükşehirAkkuş
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