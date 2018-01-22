BÜYÜKŞEHİR AKKUŞ'U ELİNDEN KAÇIRDI!

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig’in 17. haftasında Malatya Büyükşehir Belediyespor, Ordu Akkuş Belediyespor ile karşılaştı. Geçtiğimiz hafta 1’i yabancı 4 yeni oyuncuyu kadrosuna katan turuncu-yeşilliler üstün oyun sergilediği maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 18-25 önde kapatan Malatya Büyükşehir Belediyesi, rakibine ikinci sette 23-25 üçüncü sette 25-20 yenildi. Dördüncü sette maça tekrar ortak olan turuncu-yeşilliler uzatmalarda rakibini 30-28 yenmeyi başardı ve maçı uzatma setlerine taşıdı. Yeni oyuncuların uyumundan kaynaklanan hataları iyi değerlendiren Akkuş Belediyesi son seti 13-15 kazanarak skoru 3-2 yaptı.

Devre arasında kadrosuna kattığı 1’i yabancı 4 yeni oyuncunun da forma giydiği maçta önceki haftalara oranla daha dirençli oyun sergileyen Büyükşehir Belediyesi ligde 12 puanla 11. sırada yer alıyor. Turuncu-yeşilliler Çarşamba günü deplasmanda Palandöken Belediyespor ile karşılaşacak. busabahmalatya.com