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BÜYÜKŞEHİR 10'DA 10 YAPTI

Boks Federasyonu tarafından organize edilen Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nde heyecan devam ediyor.

BÜYÜKŞEHİR 10'DA 10 YAPTI

Boks Federasyonu tarafından organize edilen Spor Toto Türkiye Boks Ligi’nde heyecan devam ediyor.

Busabahgazete
Busabahgazete
27 Şubat 2018 Salı 11:56
BÜYÜKŞEHİR 10'DA 10 YAPTI

Malatya Turgut Özal Boks Kulübü ile yaptığı 10 maçın tamamını kazanarak 3 puanın sahibi olan Beşiktaş ilk haftayı averajla lider tamamladı.Boks Ligi’nde ilk haftayı Beşiktaş lider tamamlamıştı. Atatürk Spor Salonu ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda 6 takım arasında oynanan 30 maç ile ligin ilk haftası tamamlanmış oldu. Beşiktaş ise, Malatya Turgut Özal Boks Kulübü ile yaptığı 10 maçın tamamını kazanarak 3 puanın sahibi oldu ve ilk haftayı averajla lider tamamladı. Günün son maçında ise Fenerbahçe ile Ankara Sağlık SK karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçların ardından 9-1 yendi ve ilk haftayı 3 puanla kapatan bir diğer takım oldu. Ankara ASKİ, Beşiktaş, Erzurum Gençlik ve Spor, Fenerbahçe ile Hatay Kocaçınar SK takımları ilk haftayı 3’er puanla tamamlarken, Mersin MESKİ ile Samsun İlkadım Spor Kulüpleri 1’er puan aldı. Kayseri Birlik SK, İstanbul Bağcılar Olimpik SK, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar SK, Malatya Turgut Özal Boks Kulübü ile Ankara Sağlık Spor SK ise ilk haftayı puansız kapattı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
BoksSpor Toto Boks Ligi
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