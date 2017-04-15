15 Nisan 2017 Cumartesi

“Büyüklüğümüzü herkes görecek”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, salı günü oynayacakları Eskişehirspor maçıyla ilgili iddialı açıklamalarda bulundu. Malatya taraftarının biletleri günler öncesinden tüketmesine değinen Buz, “Sağduyulu bir şekilde Malatya camiasının büyüklüğünü herkese göstereceğiz” dedi.

15 Nisan 2017 Cumartesi 11:23
“Büyüklüğümüzü herkes görecek”

Nurettin Soykan Tesisleri’nde idmanı takip eden basın mensuplarına yoğun yağmur yağışı altında konuşan İrfan Buz, Eskişehirspor maçı ve şampiyonluk şanslarıyla ilgili açıklamada bulundu. Eskişehir müsabakasının öneminin bilincinde olarak hazırlandıklarını belirten Buz, “Kendi sahamızda oynayacağız. Tabii takım olarak bu maçın öneminin bilincindeyiz. Tabii baktığımızda biletlerin satışının da iyi olduğunu görüyoruz. Stadı dolduracak taraftarlarımız. Kesinlikle onlar bizim çok büyük bir güç olarak arkamızda olacak. Biz de bu maçın önemini biliyoruz. Her iki taraf için de çok ciddi bir müsabaka. İyi hazırlanıp, kendi sahamızdan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Tabii ki biz Eskişehirspor’u burada güzel bir şekilde ağırlayacağız. Çünkü Malatya gerçekten misafirperverdir. Hiçbir taşkınlık olmadan ama maçta da son saniyesine kadar inanılmaz bir taraftar desteği bekliyorum tabii ki. Şimdi 7 tane müsabakamız var. Biz tabii hiçbir provokasyona, herhangi bir sıkıntıya cevap vermeden sadece futbolumuza, sadece takımımıza yönelen bir taraftar istiyoruz. Güzel bir müsabaka olacağını düşünüyorum. 3 puanı taraftarımıza armağan etmek istiyoruz. Hep beraber kenetleneceğiz burada, onlar bizi orada çok güzel karşıladı biliyorsunuz. Biz de aynı şekilde buradaki ambiyansımızla büyük bir camia olduğumuzu göstereceğiz” dedi. Sakatlıktan yeni çıkan Ayite’nin durumuyla ilgili de konuşan Buz, “Ayite takımla birlikte çalışmalara başladı. Onu yetiştirmeye çalışacağız. Müsabaka öncesinde de durumuna bakacağız. Tabii bizim için önemli bir isim umarım aramızda görürüz” ifadelerini kullandı.

FATİH AVCI
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