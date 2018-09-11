“Büyüklere ters geliyoruz”

Takımdaki son durum ve Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları maça yoğun bir tempoyla hazırlandıklarını kaydeden Ravcı, sezon başından beri ilk kez tam kadro çalışma imkanı bulduklarını ifade etti.

“KONYA MAÇI BİZE YAKIŞMADI”

Ligin ilk 4 haftasında topladıkları 7 puanın kendilerini memnun ettiğini kaydeden Ravcı, “Bu sezon transferde izlediğimiz yolla kulüpte bir nevi tasarrufa gittik diyebilirim. Dikkat ederseniz bonservis sorunu olan oyuncular almadık. Takviye ettiğimiz isimlere bakıldığında ise bize fayda sağlayan futbolcular aldığımız ortada. Tabi bazı şeylerin oturması için sabırlı olunmalı. Her şey bir anda olmuyor. Süper Lig’de ikinci sezonumuz ve dışarıdan bakıldığında dengeli giden bir kulüp olduğumuz gerçeği hakim. Ligin ilk 4 haftasında aldığımız 7 puansa bizi memnun etti diyebilirim. Son oynadığımız Konyaspor maçında ise bize yakışmayan bir futbol sergiledik” dedi.

“İSTANBUL’DAN PUANLARLA DÖNEBİLİRİZ”

Ravcı, Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları müsabakadan iyi bir sonuç almayı hedeflediklerini kaydederek, şunları söyledi: “Geçen sezona bakıldığında büyük takımlarla oynadığımız maçlarda iyi sonuçlar aldığımızı görüyoruz. Bu sezon da sahamızda Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etmeyi başardık. Genel itibariyle büyüklere ters gelen bir takımız. Tabi kompakt ve mücadeleci oyunumuzun da aldığımız sonuçlarda payı büyük. Bu anlamda Beşiktaş maçına da yine aynı anlayış ve düşüncelerle çıkacağız. Oradan puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyorum.” busabahmalatya.com