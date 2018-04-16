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BÜYÜKLER LİDER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Tırmanış Gençler, Büyükler Lider Türkiye Şampiyonası’nın ilk ayağı tamamlandı.

BÜYÜKLER LİDER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Tırmanış Gençler, Büyükler Lider Türkiye Şampiyonası’nın ilk ayağı tamamlandı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 12:03
BÜYÜKLER LİDER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Spor Salonu’ndaki tırmanış parkurunda gerçekleştirilen ilk ayağa, 34 ilden 46 erkek ve 20 kadın sporcu mücadele etti. İki gün süren mücadelede dereceye giren sporcular şunlar: Genç Erkek: Sarp Şahin İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü birinci, Ahmet Yusuf Kılıç İstanbul Kartal Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ikinci, Vahap Karadağ Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü üçüncü. Büyük Kadınlar: Ayşe Narman Bursa Mustafa Kemalpaşa Dağcılık ve Spor Kulübü birinci, Sevda Geyik Antalya Akdeniz Üniversitesi Spor Kulübü ikinci, Buket Akça İstanbul Kartal Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üçüncü. Büyük Erkekler:  Ali Şen İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü birinci, Muhammet Nuri Aydemir Ankara Atlas Tenis ve Doğa Sporları Kulübü Derneği ikinci, Tugay Elbasan İstanbul Kurtarma Spor Kulübü üçüncü.busabahmalatya.com 

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Dağcılık FederasyonuüBüyükler Lider Türkiye Şampiyonası
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