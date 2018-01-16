Büyük yarış başlıyor!

Bu yıl diğer sezonlara nazaran daha heyecanlı ve sürükleyici bir yarışa sahne olan Süper Lig’de ikinci yarı 26 günlük aradan sonra, 19 Ocak’ta oynanacak Kasımpaşa – Alanyaspor maçıyla başlayacak. İlk 7 içinde bulunan Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kayserispor, Göztepe ve Trabzonspor’un şampiyonluk şansları devam ederken, Sivasspor ve Bursaspor’un Avrupa kupalarına gidebilme umutları var. Küme düşme hattında ise Karabükspor havlu atmış gibi gözükse de Kasımpaşa, Akhisar, Alanyaspor, Osmanlıspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği son 2 takım olmamak için mücadele veriyor.

KARABÜKSPOR DAĞILDI!

4 Ocak’ta resmen başlayan devre arası transfer döneminde birçok takım koydukları hedefi tutturabilmek için kadrosunu önemli ölçüde güçlendirdi. Kimi takımlar ellerindeki isimlerin transferini engelleyemeyerek güç kaybetti. Peki devre arası transfer döneminde hangi takımlar güç kaybetti, hangi takımlar ciddi takviyelerle gücüne güç kattı? Devre arasında kadrosunu batan geminin malları gibi bir bir dağıtan Karabükspor en zararlı takım oldu. Karadeniz temsilcisi Mustapha Yatabare’yi Konyaspor’a, Ahmet Şahin’i Giresunspor’a, Paul Papp’ı Sivasspor’a, İlhan Depe’yi Kasımpaşa’ya gönderdi.

İŞTE KULÜP DEĞİŞTİRENLER...

Cenk Tosun Beşiktaş’tan Everton’a, Yalçın Ayhan Yeni Malatyaspor’dan Osmanlıspor’a, Emmanuel Mas Trabzonspor’dan Boca Juniors’a, Ergin Keleş Sivasspor’dan Karabükspor’a, Koray Altınay Osmanlıspor’dan Rizespor’a, Emre Can Coşkun Göztepe’den Adanaspor’a, Herve Kage Almanya ligi takımı Kortrijk’dan Karabükspor’a, Ömer Akyörük Gençlerbirliği’nden Berliner AK 07 takımına, Mert Kula Kasımpaşa’dan Menemenspor’a, Ahmethan Köse Fenerbahçe’den Boluspor’a, Hasan Kılıç Osmanlıspor’dan Denizlispor’a, Savaş Polat Konyaspor’dan Anadolu Selçukluspor’a, Canberk Aydın Kayserispor’dan Denizlispor’a, Abdulkerim Bardakçı Konyaspor’dan Giresunspor’a, Bilal Kısa Bursaspor’dan Akhisarspor’a, Vedat Muriqi Gençlerbirliği’nden Rizespor’a, Deniz Yılmaz Bursaspor’dan Gençlerbirliği’ne, Tortol Lumanza Norveç Ligi takımlarından Stabaek’den Osmanlıspor’a, Friday Eze Konyaspor’dan Denizlispor’a, Yiğithan Güveli Fenerbahçe’den Sparta Rotterdam’a, Halil İbrahim Pekşen Konyaspor’dan Elazığspor’a, Cyle Larin Amerika Ligi takımlarından Orlando City’den Beşiktaş’a, Arda Turan Barcelona’dan Başakşehir’e, Moussa Sow Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ahli Dubai’den Bursaspor’a, Cheick Diabate Osmanlıspor’a İtalya Seri A takımlarından Benevento’ya transfer oldu.