“Büyük takımlarda oynamak istiyorum”

Sadık Çiftpınar, katıldığı bir spor programında kendisiye ilgili basında çıkan soruları yanıtladı. Yeni Malatyaspor’u, sezon başında spor otoriterleri tarafından ligden düşmesi kesin gözüyle bakılan takım olarak gösterildiğini ifade eden Çiftpınar, yaşanan hoca değişikliğinin kendilerine olumlu yansıdığını hatırlattı. Çiftpınar, “Erol hocamız bize oyunsal anlamda, hem de saha içerisindeki disiplin anlamında bize çok büyük katkılar verdi. Bu durum sahaya ve skora yansıdı. Altyapıdan gelen, yerlisiyle yabancısıyla çok iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Çok güzel birliktelik sağladık. Şehir olarak taraftarlarımız da bizlere sahip çıktılar. Ligi 10. Sırada 43 puanda başarılı bir şekilde bitirdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra önümüze bakacağız. Bireysel ve takım olarak inşallah gelecek yıl her şey daha da iyi olacak.” dedi.

“RESMİ KANALLARDAN GELEN BİR TEKLİF OLABİLİR”

Galatasaray’ın kendisiyle temasa geçtiği yönde çıkan iddialara da açıklık getiren Çiftpınar, “Bu tür haberleri basından takip ediyorum. Fatih hocayla en son Galatasaray maçından önce görüşmüştüm. Zaten orada da sadece merhabalaşmıştık. Onun dışında henüz bana gelen henüz bir teklif yok. Kulübüm ile devam eden bir yıllık sözleşmem var. İsmimin büyük takımlarla anılması elbette beni gururlandırıyor. Yaşım daha 25, bende her futbolcu gibi büyük takımlarda bulunmak, oralarda mücadele etmek, formayı almak adına o şartları zorlamayı isterim. Bunu düşünmek beni çok mutlu ediyor. Henüz bana gelen bir şey yok. Belki resmi kanallardan kulübüme gelen bir teklif olabilir. Eğer varsa bir şey bunu başkanımız yönetim kuruluyla birlikte değerlendirir. Malatyaspor’un menfaatleri doğrultusunda büyük takımlarda oynamayı isterim.” diye konuştu.

“PUYOL OLURDUM HERHALDE”

Tuncay Şanlı’nın kendisine yönelttiği saçlarını kesip kesmeyeceği yönündeki bir soruya ise genç oyuncu, “Saç imajım biraz ön plana çıkıyor. Oynadığım mevkii gereği, güçlü ve hızlı olmam gerekiyor. Bunun yanında 3-4 sene önce kendim bir imaj oluşturdum. Sakalım olmasaydı efsane oyuncu Puyol olurdum herhalde, stil olarak zaten kendimi benzetiyorum. Defansif ve ofansif hamlelerini internetten zaten takip ediyorum. Karakter olarak da çok iyi bir kaptandı. İnşallah ona yakın bir kariyer geçirmek adına da çalışmalarımı sürdüreceğim. Çok şükür 3. Ligden Süper Lige kadar kademe kat ederek geldim. Bu sene de çok güzel bir sezon geçirdim. Malatyaspor ile iki şampiyonluk yaşadım. Burası benim yuvam diyebilirim.” şeklinde yanıt verdi.

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