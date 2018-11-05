'Büyük'sün Malatyam!

E. Yeni Malatyaspor dün deplasmanda A. Alanyaspor ile karşılaştı. Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u Adem'in 11. dakikada frikikten kaydettiği golle 1 - 0 mağlup etti. İşte maçın ayrıntıları…

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada Alanyaspor yarı sahasının ortalarından serbest vuruş kullanan Adem Büyük, meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Haydar'ın hamle yapmakta geciktiği top uzak direğin dibinden ağlarla buluştu. 0-1

18. dakikada Alanyaspor’da serbest vuruş kullanan Lucas’ın ortasını ceza alanında Sadık kafayla karşıladı. Pozisyonun devamında Isaac Sackey bir kez daha topu içeri ortaladı ancak Merih Demiral'ın kafa vuruşunda top auta çıktı.

32. dakikada Alanyaspor atağında Efecan rakip ceza sahası içinde maruz kaldığı müdahaleyle yerde kaldı ve hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

33. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Cisse'nin şutu kaleci Fornelle kurtardı. Dönen topu tekrar önünde bulan Cisse bu fırsattan da yararlanamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

59. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Fernandes'in Cisseyle paslaşmasının ardından kaleciyle karşı karşıya kaldığında top kaleciden döndü. İkinci şansı bulan Fernandes'in şutu az farkla dışarı çıktı.

62. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Baiano'nun sağ kanattan yaptığı ortaya Cisse yükselip kafayı vurdu ama Farnolle iki hamlede topu kontrol etti.

76. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan, ceza sahası içinde topla buluşarak sağ çaprazda dar açıdan vurdu ancak kaleci Farnolle topu kontrol etti.

82. dakikada gelişen Malatyaspor atağında rakip ceza sahasında topla buluşan Aleksic bir türlü şut açısını bulamadı ve savunma son anda perdeleyerek golcü oyuncuyu engelledi.

85. dakikada sol kanattan yapılan ortada Merih ile Sadık hava topu mücadelesine çıktı ve Cüneyt Çakır Merih'in faul yaptığını işaret etti. Ancak Alanyasporlu futbolcular Sadık'ın elle oynadığını belirtti. VAR incelemesinin ardından faul kararıyla oyun devam etti.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Cüneyt Çakır xxx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx,

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xx, Merih Demiral xxx, Fabrice N'Sakala xxx, Giorgos Tzavellas xx, Baiano xx, Giannis Maniatis xx (Welinton Silva dk. 84 ?), Isaac Sackey xxx, Lucas Villafanez xxx, Efecan Karaca xxxx, Papiss Cisse xxx, Junior Fernandes xxx (Djalma Campos dk. 75 x)

Yedekler: İsmail Ünal, Kaan Kanak, Cenk Ahmet Alkılıç, Taha Yalçıner, Hasan Ayaroğlu, Filipe Augusto, Ceyhun Gülselam, Bobo

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

E. Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle xx, Issam Chebake xx, Murat Akça, xx, Sadık Çiftpınar xxx, Erkan Kaş xxx, Mitchell Donald xx (Sulley Muniru dk. 32 xx), Guilherme Marques xx (Ahmed Ildiz dk. 80 ?), Michael Pereira xxx (Danijel Aleksic dk. 57 xx), Murat Yıldırım xx, Khalid Boutaib xx, Adem Büyük xxx

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Gökhan Akkan, Arturo Mina, Rahman Buğra Çağıran, Mustafa Eskihellaç, Eren Tozlu, Issiar Dia

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Adem Büyük (dk. 12) (E. Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Mitchell Donald, Erkan Kaş, Murat Yıldırım (E. Yeni Malatyaspor), Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor)