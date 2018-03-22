BÜYÜK MAÇ ÖNCESİNDE FAİR PLAY MESAJI

2016-2017 sezonunda 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nden 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne yükselme başarısı gösteren Pütürge Belediyespor, geçtiğimiz sezon 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde Pütürge İlçe Stadı’nda Hekimhanspor 4-2 yenerek, 1.Amatöre yükselme başarısını göstermişti. Bu sezon Amatör Küme Büyükler Ligi A Grubu’nda 34 puanla namağlup şekilde şampiyon olan yeşil-beyazlılar Play off ilk turunda Ataköyspor ile karşılaşmış ve rakibini 4-0 mağlup etmişti. Pazar günü final maçında Arguvan Belediyespor ile mücadele edecek olan Pütürge Belediyespor Kulübü Başkanı Necmettin Akdağ bu kritik maç öncesinde bazı açıklamalarda bulundu.

“CENTİLMENCE BİR MAÇ OYNADIK”

Akdağ, “Sezona şampiyonluk ve BAL’a yükselme parolasıyla başlamıştık. Biz bir hedef belirledik. Yavaş yavaş bu hedefe ulaşmak için emin adımlarla yürüyoruz. Futbolcularımızın kondisyonları en başından beri çok iyi seviyelerde. Haftalık antrenmanlarını aksatmadan ligin başından buyana devam ettirdiler. Bu çalışmaların sonucu sahada neticeye de yansıyor. Geçen hafta Ataköyspor ile oynadığımız Play off maçı çekişmeli geçti. Karşılaşma 60. dakikalara kadar 1-0 sürdü. Rakiplerimiz 60. dakikalardan sonra bizim gücümüz karşısında dökülmeye başlıyor. Böyle olunca o dakikalardan sonra oyuna hakimiyetimizi iyice koyuyoruz. Birçok gol pozisyonu bulmaya başlayınca iyi değerlendirip skoru artırabiliyoruz. Ataköyspor Kulübü başkanı İbrahim beye ve futbolcularına kulübümüz adına teşekkür ediyorum. Fair Play ödülü verilebilecek şekilde bir maç oynandı. Oyun içinde sadece 2 sarı kart çıktı. İzleyen herkesin beğenisini kazanan bir final maçı oynadık. Futbol sahalarında bütün maçların böyle geçmesi temennisinde bulunuyorum.” şeklinde konuştu.

“TARAFTARLARI MAÇA DAVET EDİYORUZ”

Sonuç ne olursa olsun dostluk kazansın mesajı veren Necmettin Akdağ,“Arguvan Belediyespor oluşturdukları kadroyla ve elde ettikleri başarılı sonuçlarla Malatya’nın güzide kulüplerinden birisidir. Onlarda emek vererek finale kadar yükseldiler. Kaliteli futbolculara sahipler. Pazar günü aramızda oynayacağımız maçım dostça ve centilmence geçmesi gerektiğine inanıyorum. Her iki takım taraftarlarını maça davet ediyoruz. Kol kola ve yan yana her iki takımı birlikte desteklemelerini istiyorum. Çekişmeli mücadelelere sahne olacak maçı hak eden taraf kazansın. Allah’n izniyle hedeflediğimiz yere adım adım gideceğiz. Oynayacağımız maçların telafisi yoktur. Onun için çok dikkatli hareket ediyoruz. Futbolcularımıza bugüne kadar gösterdikleri başarılı performanstan dolayı teşekkür ediyorum. Hocalarımız ve taraftarlarımız gerekli özveriyi gösterdiler. Pütürgelilere ve Malatyalılara şimdiden alacağımız sonuçlar hayırlı olsun.” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi