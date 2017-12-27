Yaz transferinin son günlerinde Kasımpaşa’dan sorunlu bir şekilde ayrılarak Yeni Malatyaspor’un yolunu tutan milli oyuncu Adem Büyük’ün devre arasında Malatyaspor’dan ayrılacağı konuşuluyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin araya girmesiyle Malatya’ya transferi gerçekleşen tecrübeli oyuncunun son haftalardaki form düşüklüğü, yüksek maliyeti ve şehre ısınamamasını göz önünde bulunduran yönetimin teknik heyetle birlikte karar aşamasında olduğu öğrenildi. Malatya’ya gelir gelmez ilk haftalarda hem skora hem de takım oyununa ciddi katkılar yapan başarılı hücumcunun Süper Lig’den bazı takımlardan teklif aldığı bilinirken, Erol Bulut’un yerine daha iyisini almadan hiçbir oyuncuyu göndermek istememesi şimdilik bu ayrılığı ihtimalden öteye taşımıyor.

FATİH AVCI