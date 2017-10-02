02 Ekim 2017 Pazartesi

“Adalet istiyoruz”

“Bütün taraftarlarımızı maça bekliyoruz”

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Konyaspor maçında taraftarlarından destek beklediklerini söyleyerek, “Süper Lig’de yeni teknik heyetimizle, yeni stadımızda güzel bir başlangıç için bütün taraftarlarımızı maça bekliyoruz” dedi.

29 Eylül 2017 Cuma 18:01
“Bütün taraftarlarımızı maça bekliyoruz”
  Takımdaki son durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, taraftarı da Süper Lig'in 7. haftasında 1 Ekim Pazar günü sahalarında karşılaşacakları Atiker Konyaspor maçına davet etti.
Takımın yeni teknik sorumlusu Erol Bulut’un başarılı olacağına inandığını söyleyerek sözlerine başlayan Ravcı, “Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut ve camiamız için bu yeni süreç hayırlı olsun. Erol hoca genç, heyecanlı ve idealist bir teknik adam. Ben hocamızın Yeni Malatyaspor’da başarılı olacağına inanıyorum. Tabii bizler de hocamıza elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya gayret ediyoruz. İnşallah Konya maçı bizim için yeni ve başarılı bir sürecin ilk adımı olur. Rakibimiz bu ligin kaliteli takımlarından. Biz de hazırlıklarımızı bu bilinçle sürdürüyoruz. Umarım her şey istediğimiz gibi olur” ifadelerini kullandı.

“Güzel bir başlangıç için bütün taraftarlarımızı maça bekliyoruz”
Ravcı, 1 Ekim Pazar günü oynayacakları Konyaspor maçına taraftarları davet ederek, “Süper Lig’de yeni teknik heyetimizle, yeni stadımızda güzel bir başlangıç için bütün taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Taraftarımız geçen haftaki galibiyetten sonra takıma olan inancını daha da arttırdı. Ben yeni stadımızdaki ikinci müsabaka olma özelliğini de taşıyan Atiker Konyaspor müsabakasında taraftarımızın da desteğiyle iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.
İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    NAMAZ VAKİTLERİ
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 02 Ekim 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Eylül 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017