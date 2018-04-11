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BÜTÜN HESAPLAR GALİBİYET ÜZERİNE

Önümüzdeki sezon Malatya’yı Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek takımın belirleneceği baraj maçında Pütürge Belediyespor ile karşılaşacak olan İnönü Üniversitesispor’da bütün hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.

BÜTÜN HESAPLAR GALİBİYET ÜZERİNE

Önümüzdeki sezon Malatya’yı Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek takımın belirleneceği baraj maçında Pütürge Belediyespor ile karşılaşacak olan İnönü Üniversitesispor’da bütün hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.

11 Nisan 2018 Çarşamba 13:30
BÜTÜN HESAPLAR GALİBİYET ÜZERİNE

BAL 2.Grup’ta ligi Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un altında bitiren kırmızı-beyazlı ekip, Pazar günü saat 15.00’te Pütürge Belediyespor ile baraj maçı oynayacak.

Takımdaki son durum ile ilgili bilgi veren İnönü Üniversitesispor Sportif Direktörü Aziz Yiğit, takımda ödemelerin yapıldığını ve tek düşüncelerinin galip gelmek olduğunu söyledi. Yaşadıkları sıkıntılardan dolayı BAL’de istedikleri gibi bir sezon geçirmediklerini kaydeden Yiğit, “BAL’da yaşadığımız sorunlar herkesin malumu. Biz daha iyisini yapabilecek güçte bir takımdık. Ligi Yeşilyurt Belediyespor’un alt sırasında tamamladığımız için baraj maçı oynayacağız. Bu maç öncesinde ödemelerimiz yapıldı ve moral motivasyon olarak hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Hazırlıklarımız mutluk galibiyet parolasıyla sürüyor. Tabi rakibimiz Pütürge Belediyespor da meşakkatli bir yoldan buralara geldi. Hakikaten saygı duyulacak işler yaptılar. İnşallah Pazar günü kazanan Malatya futbolu olur. Ben şimdiden centilmence ve dostça bir müsabaka olması temennisinde bulunuyorum. Malatyalılar da bu heyecanlı geçmesi muhtemel maça bekliyoruz” diye konuştu.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaPütürge BelediyesporInönü üniversitesisporAziz Yiğit
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