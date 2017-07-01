01 Temmuz 2017 Cumartesi

Bütçe şekillenecek!

Yeni Malatyaspor olağan mali kongresini bugün gerçekleştirecek.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:20
Bütçe şekillenecek!

  Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda yapılacak kongrede geçtiğimiz sezonun bütçesi oylamaya sunulacak. Adil Gevrek yönetiminin harcamaları, sportif ve kurumsal faaliyet raporları delegelerden kabul görürse yönetim kurulu aklanacak. Geçtiğimiz sezon 23.5 milyon tahmini bütçe belirleyen yönetimin Süper Lig’de bu rakamı üçe katlaması bekleniyor. Mali genel kurulun gerçekleşmesi için delegelerin yarıdan fazlasının salonda bulunması gerekiyor. yeterli çoğunluk sağlandığı takdirde bugün saat 10.00 gerçekleşecek kongrede kulüp başkanı Adil Gevrek’in transferde anlaşmak üzere olduğu sürpriz bir ismi de açıklaması bekleniyor.

MEHMET KIROĞLAN
Anahtar Kelimeler: Busabah

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